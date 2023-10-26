GM ограничила зарядку электрокаров, после решила «откупиться» от крупного иска

Первоначально GM заменила большинство батарей в моделях Bolt 2017-2019 гг. после возникновения проблем с возгоранием, однако в моделях 2020-2022 гг. было решено установить программное обеспечение для диагностики. Однако это программное обеспечение требует пробега в 10 000 км с ограничением заряда до 80%. Это решение разочаровало владельцев, которым обещали новые батареи и которые вынуждены были месяцами или даже годами терпеть ограничение зарядки.

Чтобы получить право на расширенную гарантию на замененный аккумулятор, диагностика должна быть завершена до 31 марта 2025 года. Чтобы стимулировать клиентов к установке «окончательного программного средства», GM предлагает досрочную выплату в размере 1400 долларов, если они сделают это до 31 декабря 2023 года.