Города начали отказываться от автомобилей, и людям это нравится

Эти города сталкиваются с серьезной проблемой: загрязнение воздуха в результате движения транспорта вызывает серьезные проблемы со здоровьем и приводит к изменению климата. В Лондоне, например, более 2 миллионов жителей проживают в районах с запрещенным уровнем загрязнения воздуха.

Решение? Сделать вождение менее привлекательным. Лондон реализовал целый комплекс стратегий: ввел плату за пробки, изменил дизайн улиц с меньшим количеством сквозных полос, а также инвестировал в развитие велосипедного и общественного транспорта. Результаты? На 94% сократилось количество районов, где уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы, а в одном из районов число ежедневных поездок на автомобиле сократилось на 25 000.

Но перемены даются нелегко. Политики, выступающие за инициативы по отказу от автомобилей, сталкиваются с угрозами и ответной реакцией. Люди привыкли к автомобилям и считают их необходимыми для свободы и удобства. Однако со временем общественное мнение меняется. Программа Лондона по созданию районов с низкой интенсивностью движения (LTN), несмотря на первоначальное противодействие, получила поддержку жителей.