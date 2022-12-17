Груженные газировкой электрогрузовики Tesla будут проезжать по 160 км вместо возможных 800 км

Компания впервые комментирует интеграцию электрического грузовика в свой автопарк в статье Reuters с интервью с вице-президентом PepsiCo Майком О'Коннелом

О'Коннелл подтвердил, что PepsiCo в настоящее время развертывает 36 Tesla Semi: 15 в Модесто и 21 в Сакраменто. Компания рассчитывает получить 100 заказанных ею грузовиков Tesla Semi к концу 2023 года.

Новые Semi компании PepsiCo будут перевозить продукты питания Frito-Lay на расстояние около 684 км, но для более тяжелых грузов (газировки) они будут совершать более короткие поездки на расстояние около 160 км, сказал О'Коннелл.

Ранее Tesla четко заявляла, что Tesla Semi может проехать более 800 км с полным грузом в 37 194 кг. Чем вызвано такое ограничение, О’Коннелл не объяснил.