Honda и Nissan решились на слиянии

Опубликовано 18 декабря 2024, 14:381 мин.
Honda и Nissan решились на слиянииРегуляторы потирают ручки
Honda и Nissan обсуждают возможность слияния, пишут СМИ. Сделка может включать в себя совместное участие в новой холдинговой компании, объединяющей второго и третьего по величине автопроизводителей Японии. Этот шаг призван укрепить их позиции в борьбе с Toyota, Tesla и в особенности китайскими производителями электромобилей (EV).
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Ранее в этом году обе компании уже объявили о планах сотрудничества в области программного обеспечения, батарей и компонентов для EV. Mitsubishi также может присоединиться к переговорам позже, сообщает Nikkei.
Honda и Nissan подтвердили The New York Times, что переговоры продолжаются. «Мы изучаем различные возможности сотрудничества, используя сильные стороны друг друга», — заявили они, добавив, что информация будет обновляться по мере необходимости.