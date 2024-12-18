Honda и Nissan решились на слиянии

Ранее в этом году обе компании уже объявили о планах сотрудничества в области программного обеспечения, батарей и компонентов для EV. Mitsubishi также может присоединиться к переговорам позже, сообщает Nikkei.

Honda и Nissan подтвердили The New York Times, что переговоры продолжаются. «Мы изучаем различные возможности сотрудничества, используя сильные стороны друг друга», — заявили они, добавив, что информация будет обновляться по мере необходимости.