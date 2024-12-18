Авто
Опубликовано 18 декабря 2024, 14:38
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Honda и Nissan решились на слиянии

Регуляторы потирают ручки
Honda и Nissan обсуждают возможность слияния, пишут СМИ. Сделка может включать в себя совместное участие в новой холдинговой компании, объединяющей второго и третьего по величине автопроизводителей Японии. Этот шаг призван укрепить их позиции в борьбе с Toyota, Tesla и в особенности китайскими производителями электромобилей (EV).
Honda и Nissan решились на слиянии

© Honda

Ранее в этом году обе компании уже объявили о планах сотрудничества в области программного обеспечения, батарей и компонентов для EV. Mitsubishi также может присоединиться к переговорам позже, сообщает Nikkei.

Honda и Nissan подтвердили The New York Times, что переговоры продолжаются. «Мы изучаем различные возможности сотрудничества, используя сильные стороны друг друга», — заявили они, добавив, что информация будет обновляться по мере необходимости.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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