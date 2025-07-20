Honda хоть и представила компактный электрокар, но спрятала его за камуфляжем

Этот концепт создаётся как преемник городского электрокара Honda e, который сняли с производства в 2023 году.

По размерам и стилю Super EV напоминает японский хэтчбек Honda N-One — компактный, с коротким капотом, вертикальным лобовым стеклом и почти плоской крышей. При этом Super EV станет глобальной моделью, а не только для Японии.