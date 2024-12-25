Honda, Nissan и Mitsubishi создадут третьего по величине автопроизводителя в мире

Альянс призван решить проблему глобальной конкуренции и ускорить разработку автомобилей с нулевым уровнем выбросов и автономных транспортных средств. Nissan, владеющий 24,05% акций Mitsubishi, ранее выражал планы по интеграции компании в это партнерство.

Слияние позволит трем брендам использовать общие автомобильные платформы, оптимизировать производство и сократить производственные расходы. Кроме того, они будут «сотрудничать в области новых технологий и быстрее запускать модели в различных категориях».

Honda и Nissan сохранят независимые бренды, но роль Mitsubishi остается «неопределенной».