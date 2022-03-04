Honda объединится с Sony для производства электрокаров

Идея заключается в том, чтобы объединить опыт Honda в производстве и продаже автомобилей с опытом Sony в области информационно-развлекательных систем, мобильных устройств и датчиков изображения.

“Хотя Sony и Honda - компании, имеющие много общих исторических и культурных черт, наши области технологической экспертизы очень различны”, - сказал генеральный директор Honda Тошихиро Мибе. “Поэтому я считаю, что этот альянс, объединяющий сильные стороны наших двух компаний, открывает большие возможности для будущего”.

Для Honda совместное предприятие может помочь ей достичь своей цели - перевести весь модельный ряд на электромобили к 2040 году. В настоящее время компания имеет один из самых скудных модельных рядов электрокаров среди всех автопроизводителей.