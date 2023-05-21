Huawei предоставит Volkswagen собственный аналог Android

Источники сообщают, что представители Volkswagen в Китае активно обсуждают возможность интеграции HarmonyOS в свои автомобили, подчеркивая, что Huawei является предпочтительным выбором среди нескольких технологических корпораций.

Разрабатываемая с 2012 года, HarmonyOS позволит Volkswagen выйти на бурно развивающийся китайский рынок электромобилей. Компания понимает предпочтение китайских потребителей к отечественным технологическим брендам.

К тому же, как отмечают FT, у немецкого концерна нет проверенной ОС, которую можно было устанавливать на автомобили. Учитывая все это, можно сделать вывод, что HarmonyOS действительно заглянет на автомобили Volkswagen, вот только срок внедрения все еще не известен.