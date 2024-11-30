Huawei представила Maextro S800: седан, способный бросить вызов Rolls-Royce

Опубликовано 30 ноября 2024, 11:151 мин.
Huawei представила Maextro S800: седан, способный бросить вызов Rolls-RoyceИ Mercedes-Maybach
Huawei вышла на рынок дорогих автомобилей, представив роскошный седан Maextro S800, призванный конкурировать с такими элитными брендами, как Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. Разработанный в сотрудничестве с JAC, Maextro S800 стоит от € 124 320 до € 186 510, что делает его одним из самых дорогих автомобилей в Китае.
© Huawei
Обладая внушительными размерами — 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 3370 мм колесной базы — S800 позиционируется как представительский седан высшего класса, предназначенный для состоятельных людей. В его элегантном дизайне сочетаются классическая роскошь и футуристическая эстетика, подчеркнутая светодиодными лампами и подсветкой дверных ручек. Салон может похвастаться крышей цвета «звездное небо» и двумя задними сиденьями премиум-класса, а приборная панель с тремя экранами объединяет в себе современные технологии, пишет пресс-служба.
S800 предлагает возможности автономного вождения третьего уровня благодаря платформе Turing второго поколения от Huawei.