Huawei представила Maextro S800: седан, способный бросить вызов Rolls-Royce

Обладая внушительными размерами — 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 3370 мм колесной базы — S800 позиционируется как представительский седан высшего класса, предназначенный для состоятельных людей. В его элегантном дизайне сочетаются классическая роскошь и футуристическая эстетика, подчеркнутая светодиодными лампами и подсветкой дверных ручек. Салон может похвастаться крышей цвета «звездное небо» и двумя задними сиденьями премиум-класса, а приборная панель с тремя экранами объединяет в себе современные технологии, пишет пресс-служба.

S800 предлагает возможности автономного вождения третьего уровня благодаря платформе Turing второго поколения от Huawei.