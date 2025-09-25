Huawei разработала аудиосистему для авто, играющую разную музыку спереди и сзади

Разработка велась с 2012 года и объединила передовые технологии, программные алгоритмы и работу «лучших инженеров» по настройке звука. По словам экспертов, цель системы — создать эффект присутствия «в студии».

Главная особенность — 43 динамика и усилители мощностью почти 3000 Вт. Задние «4D-излучатели» синхронизируются с музыкой и видео, добавляя виброэффект. Кроме того, система создаёт отдельные звуковые зоны для пассажиров: передние и задние сиденья могут слушать разный контент, не мешая друг другу.

Huawei также внедрила несколько особых решений. К примеру, Crystal Star-Ring Diffuser совмещает направленный звук с подсветкой, синхронизированной с музыкой.

Система полностью интегрирована с HarmonyOS.