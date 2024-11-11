Huawei создаст свой аккумулятор на основе сульфидов для электромобилей

Этот инновационный дизайн твердотельного аккумулятора решает ключевую проблему деградации аккумуляторов, вызванную жидкими электролитами. Заменив жидкие компоненты на твердые электролиты, технология Huawei улучшает хранение энергии, особенно для EV, где эффективность и безопасность имеют критическое значение, пишут СМИ.

Твердотельный аккумулятор имеет значительные преимущества перед традиционными литий-ионными ячейками, включая большую плотность энергии, более быстрые зарядку и разрядку, а также повышенную безопасность за счет снижения риска «теплового коллапса» — общей проблемы нынешних аккумуляторов. Патентованный сульфидный материал с добавлением азота улучшает движение ионов между анодом и катодом, увеличивая проводимость ионных токов и увеличивая срок службы аккумулятора. Эта технология также хорошо работает при низких температурах.