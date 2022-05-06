Hyundai действительно работает над автомобилями с ногами

Hyundai действительно работает над автомобилями с ногамиПока без дат
Цель нового проекта - создать самые лучшие вездеходы на рынке. Они будут иметь четыре колеса с электроприводом, каждое из которых установлено на причудливых шарнирных ногах. Эти мощные роботизированные ноги могут сгибаться или поворачиваться почти в любом направлении. Они способны поднимать или опускать транспортное средство, помогать перешагивать через предметы, подниматься и спускаться с отвесных уступов.
Первым проектом будет автономная платформа TIGER. Эта небольшая машина задумана быть полезной в сельской логистике, строительстве, горнодобывающей промышленности и даже в космических операциях.
Вторым проектом станет двухместная версия Elevate, и Hyundai рассматривает ее как машину для оказания помощи при стихийных бедствиях, которая будет добираться в разрушенные районы, где другие транспортные средства "боятся" ступать, и вывозить раненых людей.