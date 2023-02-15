Hyundai и Kia обновили ПО своих автомобилей из-за... видео в Tik-Tok

Начиная с этой недели, обновление могут получить владельцы автомобилей 2017-2020 Elantra, 2015-2019 Sonata и 2020-2021 Venue. Дополнительные модели, включая автомобили Kona, Palisade и Santa Fe, начнут получать его с июня 2023 года. Клиенты могут ввести VIN-номер автомобиля на специальном сайте, чтобы узнать, когда они могут получить обновление. Kia начнет внедрять нужные исправления позднее в этом месяце.

Ранее Hyundai взимало с клиентов не менее $170 за комплекты безопасности для устранения проблемы, которой злоумышленники и воспользовались.