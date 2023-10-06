Hyundai и Kia примут стандарт зарядки электромобилей Tesla в 2024 году

Это решение еще на один шаг приближает североамериканский стандарт зарядки (NACS) компании Tesla к тому, чтобы стать отраслевой нормой, и, возможно, оттеснить на второй план конкурирующую CCS. Начиная с четвертого квартала 2024 г. в США электромобили Hyundai и Kia будут оснащаться портом NACS.

Канадские покупатели могут ожидать появления электромобилей Hyundai с портом NACS в первой половине 2025 года, а электромобили Kia будут оснащены этой технологией к концу 2024 года.

Таким образом, владельцы автомобилей Hyundai и Kia получат доступ к обширной сети Superchargers Tesla, насчитывающей более 12 000 станций, расположенных на территории США, Канады и Мексики.