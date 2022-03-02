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Вчера в 23:47
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Hyundai к 2030 году выпустит минимум 17 моделей электромобилей

Большая часть – внедорожники
Hyundai планирует выпустить 17 моделей полностью электрических автомобилей к 2030 году в рамках усилий по укреплению своего модельного ряда и для того, чтобы догнать конкурирующих автопроизводителей.
Hyundai к 2030 году выпустит минимум 17 моделей электромобилей

Генеральный директор компании Джехун Чанг сделал это заявление, представляя дорожную карту электрификации Hyundai на презентации для инвесторов. Из 17 моделей 11 будут выпущены под основным брендом Hyundai, а 6 - под люксовым брендом Genesis.

Последнее заявление Чанга содержит конкретные детали о планах Hyundai по электрификации. Он сказал, что компания инвестирует 19,4 трлн вон (1.35 трлн рублей) в свои начинания, связанные с электромобилями, включая создание новых производственных предприятий, способных производить электромобили. Автопроизводитель также намерен занять 7-процентную долю на мировом рынке электромобилей и продавать 1,87 миллиона единиц электромобилей в год к 2030 году.

Компания пока не раскрывает точные модели, которые она выпустит в течение следующих восьми лет, но она сообщила, что три из них - седаны, шесть - внедорожники, один - легкий коммерческий автомобиль, а последний - новый тип автомобиля. Первым, скорее всего, станет IONIQ 6, полностью электрический седан, который можно будет приобрести уже в этом году. В 2024 году Hyundai выпустит также IONIQ 7.

Источник: Engadget
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