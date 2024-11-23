Hyundai отозвала более 145 000 электромобилей из-за критической проблемы

Отзыв затрагивает целый ряд моделей, включая некоторые Ioniq 5, Ioniq 6 и люксовые EV, такие как Genesis GV70 и Genesis G80 2022−2025 модельных годов. Дилеры Hyundai проведут осмотр пострадавших автомобилей, заменят неисправные компоненты и бесплатно обновят ПО.

Kia, суббренд Hyundai, также отзывает еще 62 000 электромобилей, в основном модели Kia EV6 с 2022 по 2024 год, ссылаясь на ту же проблему с блоком управления зарядкой. Kia также предложит бесплатный осмотр и ремонт.