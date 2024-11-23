Hyundai отозвала более 145 000 электромобилей из-за критической проблемы

Опубликовано 23 ноября 2024, 15:401 мин.
Hyundai отозвала более 145 000 электромобилей из-за критической проблемыВ США проблемы с зарядкой
Hyundai отзывает около 145 235 электромобилей (EV) в США из-за критической проблемы со встроенными блоками управления зарядкой, которая может привести к потере мощности привода. Национальная администрация безопасности дорожного движения страны (NHTSA) выявила, что эти блоки подвержены повреждениям.
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Отзыв затрагивает целый ряд моделей, включая некоторые Ioniq 5, Ioniq 6 и люксовые EV, такие как Genesis GV70 и Genesis G80 2022−2025 модельных годов. Дилеры Hyundai проведут осмотр пострадавших автомобилей, заменят неисправные компоненты и бесплатно обновят ПО.
Kia, суббренд Hyundai, также отзывает еще 62 000 электромобилей, в основном модели Kia EV6 с 2022 по 2024 год, ссылаясь на ту же проблему с блоком управления зарядкой. Kia также предложит бесплатный осмотр и ремонт.