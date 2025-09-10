Hyundai представила концепт-автомобиль с отсылками к «Звёздным войнам»

Concept THREE — первый компактный электромобиль в линейке IONIQ. В будущем Hyundai, скорее всего, выпустит хэтчбек, похожий на Concept THREE, ориентированный на европейский рынок, отмечают эксперты.

Компания пишет, что компактные электромобили пользуются большим спросом в Европе из-за урбанизации, экологических норм и ограниченного пространства.