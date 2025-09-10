Опубликовано 10 сентября 2025, 20:101 мин.
Hyundai представила концепт-автомобиль с отсылками к «Звёздным войнам»«Да пребудет с вами Сила»
На выставке IAA Mobility в Мюнхене Hyundai показала новый концепт-автомобиль Concept THREE с тонкими отсылками к «Звёздным войнам», пишут СМИ. Машина получила графитово-серебристый кузов, жёлтые окна и салон в цвете «лунный свет» с фиолетовыми акцентами.
© Hyundai
Concept THREE — первый компактный электромобиль в линейке IONIQ. В будущем Hyundai, скорее всего, выпустит хэтчбек, похожий на Concept THREE, ориентированный на европейский рынок, отмечают эксперты.
Компания пишет, что компактные электромобили пользуются большим спросом в Европе из-за урбанизации, экологических норм и ограниченного пространства.
Внутри Concept THREE делает упор на персонализацию: модульные элементы интерфейса и персонаж Mr. Pix создают интерактивную и задают «атмосферу». Любители «Звёздных войн» найдут здесь отсылки: камеры в форме Звезды Смерти и надпись на заднем бампере «May the downforce be with you». По дизайну салон и руль напоминают спидербайк из фильмов.