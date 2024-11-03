Hyundai представила концепт водородного внедорожника с необычным дизайном

Опубликовано 03 ноября 2024, 15:001 мин.
Hyundai представила концепт водородного внедорожника с необычным дизайномС обещанным пробегом в 650 км
Hyundai представила свой последний концепт водородного внедорожника Initium. Концепт был представлен на мероприятии в Корее и выполнен в соответствии с языком дизайна "Искусство стали", который сочетает угловатую, вдохновленную ретро эстетику, наблюдаемую в предыдущих концептах, таких как N Vision 74 и предстоящий Ioniq 9, отмечают СМИ.
© Hyundai
Этот концепт нацелен на диапазон более 650 км на одной заправке. Hyundai позиционирует Initium как предшественник будущего серийного водородного электромобиля, который будет представлен в первой половине следующего года.
В рамках своей амбициозной стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году Hyundai видит водород как “важный элемент в своем модельном ряду”, включая автомобили, грузовики и автобусы, все под новым брендом водородного бизнеса "HTWO".
Хотя водород предлагает чистую альтернативу, выбрасывая только водяные пары, остаются проблемы с упаковкой, распределением и развитием инфраструктуры, которые по-прежнему отстают даже от сетей зарядки электрических автомобилей.