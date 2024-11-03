Hyundai представила концепт водородного внедорожника с необычным дизайном

Этот концепт нацелен на диапазон более 650 км на одной заправке. Hyundai позиционирует Initium как предшественник будущего серийного водородного электромобиля, который будет представлен в первой половине следующего года.

В рамках своей амбициозной стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году Hyundai видит водород как “важный элемент в своем модельном ряду”, включая автомобили, грузовики и автобусы, все под новым брендом водородного бизнеса "HTWO".

Хотя водород предлагает чистую альтернативу, выбрасывая только водяные пары, остаются проблемы с упаковкой, распределением и развитием инфраструктуры, которые по-прежнему отстают даже от сетей зарядки электрических автомобилей.