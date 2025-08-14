Игровой движок Unreal Engine будет отвечать за графику в электрокарах Tesla

Опубликовано 14 августа 2025, 20:151 мин.
Игровой движок Unreal Engine будет отвечать за графику в электрокарах TeslaTesla улучшит графику в машинах с помощью Unreal Engine
Tesla планирует обновить графику в своих автомобилях, используя движок Unreal Engine. По данным портала Not a Tesla App, намёки нашли в новой прошивке 2025.20 для моделей Tesla S и X с процессорами AMD.
© Epic Games
Сейчас визуализация систем Autopilot и Full Self-Driving в Tesla работает на движке Godot. Переход на Unreal Engine может сделать изображения более детализированными. Эта технология широко используется в создании видеоигр, но в последние годы Epic Games активно продвигает её и в автомобильной индустрии.
Если информация подтвердится, Tesla присоединится к растущему списку автопроизводителей, которые уже применяют Unreal Engine, включая Rivian, Ford, GMC, Volvo и Lotus.
Ни Tesla, ни Epic Games пока не дали официальных комментариев.