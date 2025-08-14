Игровой движок Unreal Engine будет отвечать за графику в электрокарах Tesla

Сейчас визуализация систем Autopilot и Full Self-Driving в Tesla работает на движке Godot. Переход на Unreal Engine может сделать изображения более детализированными. Эта технология широко используется в создании видеоигр, но в последние годы Epic Games активно продвигает её и в автомобильной индустрии.

Если информация подтвердится, Tesla присоединится к растущему списку автопроизводителей, которые уже применяют Unreal Engine, включая Rivian, Ford, GMC, Volvo и Lotus.

Ни Tesla, ни Epic Games пока не дали официальных комментариев.