Илон Маск объяснил обновление «автопилота» Tesla

Маск признает, что предыдущие версии иногда обеспечивали слишком агрессивное ускорение или торможение, и V12.4 решает эту проблему, переобучая систему для более плавной езды.

Еще одно ключевое изменение в V12.4 — отказ от притрагивания к рулю. Теперь Tesla будет полагаться исключительно на камеру в салоне, чтобы убедиться во внимательности водителя.

Версии 12.5 и 12.6 уже находятся в стадии тестирования, в них рассматриваются более сложные сценарии. К ним относятся такие, как навигация по узким дорогам с односторонним движением и неожиданное закрытие дорог. Система не только подскажет автомобилю, как безопасно развернуться и изменить маршрут, но и сообщит о закрытии дороги другим автомобилям Tesla, находящимся поблизости, чтобы предотвратить столкновение.