Илон Маск пообещал «полноценный автопилот» Tesla в Европе и Китае к 2025 году

Опубликовано 07 сентября 2024, 03:451 мин.
Илон Маск пообещал «полноценный автопилот» Tesla в Европе и Китае к 2025 годуВерить или нет - решать вам
Tesla обнародовала амбициозную дорожную карту для своей технологии «полного автономного вождения» (FSD), намереваясь распространить ПО в Европе и Китае к началу 2025 года, при условии получения разрешения от регулирующих органов.
Согласно предыдущим сообщениям The Wall Street Journal, китайские регулирующие органы предварительно одобрили запуск FSD. Однако ситуация с регуляторами Европейского союза остается «неопределенной». Маск также выразил оптимизм по поводу получения разрешения на праворульные рынки, включая Великобританию, Гонконг и Макао, к концу первого или началу второго квартала 2025 года.
В дополнение к этим разработкам Tesla представит FSD для своего Cybertruck в конце этого месяца, а также другие новые функции.
FSD доступен для единовременной покупки за 8 000 долларов или в качестве подписки за 99 долларов в месяц в США.