Илон Маск уклонился от вопросов про роботакси Tesla

Инвесторов и аналитиков особенно интересует, будет ли роботакси оснащено традиционными органами управления, такими как руль и педали, или же оно будет спроектировано как полностью автономное транспортное средство.

Уклончивые ответы Маска подчеркивают сохраняющуюся неопределенность вокруг внедрения роботакси. Автомобиль, лишенный традиционных органов управления, потребует исключения из Федеральных стандартов безопасности автотранспорта (FMVSS), а этот процесс в настоящее время ограничен 2 500 исключениями в год для каждой компании. Это ограничение может помешать массовому внедрению таких автомобилей, по крайней мере в США, где автомобиль будут разворачивать в первую очередь.