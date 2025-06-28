Илон Маск уволил свою «правую руку» в Tesla на фоне падения продаж

Афшар долгое время работал в компании и считался одним из доверенных лиц Маска — некоторые звали его «правой рукой» Маска. В прошлом году он получил повышение, чтобы курировать работу Tesla в двух ключевых регионах. Однако в последнее время продажи там начали падать.

Снижение интереса к марке связывают с несколькими факторами. Во-первых, это скандалы вокруг самого Маска, включая его сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом, от которого он позже отказался, чтобы сосредоточиться на бизнесе. Во-вторых, в Германии Маск подвергся критике за поддержку правой партии.

Дополнительное давление создаёт конкуренция со стороны более дешёвых китайских электромобилей, которые всё активнее выходят на мировой рынок.

Tesla не стала комментировать ситуацию по запросу Forbes.