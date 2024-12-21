Inkas оснастила Lexus GX бронёй военного класса

Опубликовано 21 декабря 2024, 12:451 мин.
Inkas оснастила Lexus GX бронёй военного классаДля максимальной защиты
Inkas представила полностью бронированный Lexus GX, способный выдержать выстрелы из штурмовой винтовки и взрывы гранат. GX550 оснащен баллистической сталью и баллистическим стеклом, не изменяя при этом проходимость автомобиля.
© Inkas
Для тех, кому нужно быстро скрыться, внедорожник оснащен шинами с шипами, установленными на 20-дюймовые колеса. Внешне он выглядит как обычный GX. Дополнительные меры безопасности включают баллистические дверные заслонки, пуленепробиваемую перегородку и усиленный топливный бак.
Кроме того, этот GX оснащается такими опциями, как система пожаротушения, система видеонаблюдения, камеры ночного видения и система фильтрации кислорода. Силовой агрегат автомобиля остался прежним: 3,4-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 349 л.с.
Цена неизвестна.