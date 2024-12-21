Inkas оснастила Lexus GX бронёй военного класса

Для тех, кому нужно быстро скрыться, внедорожник оснащен шинами с шипами, установленными на 20-дюймовые колеса. Внешне он выглядит как обычный GX. Дополнительные меры безопасности включают баллистические дверные заслонки, пуленепробиваемую перегородку и усиленный топливный бак.

Кроме того, этот GX оснащается такими опциями, как система пожаротушения, система видеонаблюдения, камеры ночного видения и система фильтрации кислорода. Силовой агрегат автомобиля остался прежним: 3,4-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 349 л.с.

Цена неизвестна.