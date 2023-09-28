Инсайдер: разработка Apple Car застопорилась

Хотя заявления Куо не сопровождаются подробной информацией, они, как правило, основаны на сведениях из цепочки поставок. Однако отсутствие движения в цепочке поставок Apple не обязательно означает, что весь проект находится в плачевном состоянии.

В предыдущих сообщениях, опубликованных в декабре 2022 года, говорилось о том, что Apple намерена представить автомобиль не ранее 2026 года с ценой менее 100 000 долларов. Для достижения этой цели Apple, как сообщается, сократила свои амбиции в области автономного вождения, что значительно отличается от первоначального плана.

Слухи об Apple Car ходят уже не первый год, сроки реализации проекта часто сдвигаются, что оставляет неопределенным его конечный выход.