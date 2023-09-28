Авто
17:31, 28 сентября 2023
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Инсайдер: разработка Apple Car застопорилась

Надолго? Неизвестно

Долгожданный автомобиль Apple Car, похоже, снова столкнулся с проблемами. Известный аналитик Минг-Чи Куо в своем Twitter выразил сомнения в будущем проекта, указав, что без стратегии выхода на автомобильный рынок массовое производство Apple Car в ближайшие несколько лет представляется маловероятным.

Инсайдер: разработка Apple Car застопорилась

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Хотя заявления Куо не сопровождаются подробной информацией, они, как правило, основаны на сведениях из цепочки поставок. Однако отсутствие движения в цепочке поставок Apple не обязательно означает, что весь проект находится в плачевном состоянии.

В предыдущих сообщениях, опубликованных в декабре 2022 года, говорилось о том, что Apple намерена представить автомобиль не ранее 2026 года с ценой менее 100 000 долларов. Для достижения этой цели Apple, как сообщается, сократила свои амбиции в области автономного вождения, что значительно отличается от первоначального плана.

Слухи об Apple Car ходят уже не первый год, сроки реализации проекта часто сдвигаются, что оставляет неопределенным его конечный выход.

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