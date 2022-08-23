Инженер признался, что украл коммерческую тайну, работая над автомобилем Apple

После увольнения из Apple инженер планировал работать в Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, китайском стартапе по производству электромобилей, также известном как Xpeng.

В ходе расследования Apple установила, что Чжан передал около 24 ГБ «крайне важных» данных на ноутбук своей жены через AirDrop, а также забрал печатные платы и сервер из лаборатории автономных транспортных средств компании.

Суд будет в ноябре. Согласно американскому законодательству, кража коммерческой тайны карается максимальным тюремным заключением на срок до 10 лет. Чжану может грозить штраф в размере до четверти миллиона долларов.