Инженер признался, что украл коммерческую тайну, работая над автомобилем Apple

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Инженер признался, что украл коммерческую тайну, работая над автомобилем AppleСворовал 24 ГБ информации, а ещё сервер
Сяолан Чжан (Xiaolang Zhang) признал себя виновным в краже коммерческой тайны у Apple, где он работал над проектом беспилотного автомобиля с 2015 по 2018 год.
После увольнения из Apple инженер планировал работать в Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, китайском стартапе по производству электромобилей, также известном как Xpeng.
В ходе расследования Apple установила, что Чжан передал около 24 ГБ «крайне важных» данных на ноутбук своей жены через AirDrop, а также забрал печатные платы и сервер из лаборатории автономных транспортных средств компании.
Суд будет в ноябре. Согласно американскому законодательству, кража коммерческой тайны карается максимальным тюремным заключением на срок до 10 лет. Чжану может грозить штраф в размере до четверти миллиона долларов.