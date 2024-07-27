Искусственный интеллект стали использовать в гонках премиум уровня

Подход предполагает использование искусственного интеллекта для поддержки человеческих экспертов в создании более быстрых и конкурентоспособных автомобилей.

В основе стратегии GM лежат инструменты анализа данных. Они обрабатывают огромные потоки данных от датчиков автомобиля, фотографий с трассы и аудиосвязи, позволяя в режиме реального времени принимать решения. Например, GM разработала инструмент транскрипции аудио в режиме реального времени для интерпретации радиопереговоров на шумных гоночных трассах, что позволяет инженерам сосредоточиться на стратегии, а не на ручной расшифровке, пишут СМИ.

Еще одна инновация - инструмент анализа изображений, который обрабатывает фотографии с трассы за считанные секунды. Этот инструмент помогает инженерам быстро оценить повреждения автомобиля или получить стратегическое представление о настройках конкурентов. Такой быстрый анализ оказался крайне важным: в одном случае он помог команде избежать ненужного пит-стопа.