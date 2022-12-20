Исследование: изношенные шины опаснее, чем вождение в нетрезвом виде

Известно, что вождение в нетрезвом виде увеличивает тормозной путь, поскольку увеличивает время реакции у водителя. Однако оказалось, что изношенные шины увеличивают тормозной путь в семь раз больше, чем употребление алкоголя.

Ранние исследования показали, что в среднем употребление спиртного увеличивает время реакции водителей на торможение на 18%, или 120 миллисекунд. Это означает, что на скорости 113 километров в час это приведёт к увеличению тормозного пути почти на четыре метра.

А вот шины с протектором толщиной 1,6 мм имеют на 36% меньше сцепления, чем шины в хорошем состоянии, что увеличивает тормозной путь до 27 метров.