Исследование: водители лучше управляются с кнопками, чем с сенсорными экранами

Исследователи попросили водителей выполнить разные действия: сбросить счётчик пробега; включить подогрев сидений; увеличить температуру на два градуса и запустить антиобледенитель; включить радио и настроить его на определённую волну; уменьшить подсветку приборов до минимального уровня и выключить центральный дисплей. Испытания проходили на 12 автомобилях, когда они двигались со скоростью 110 км/ч.

11 из этих автомобилей были оснащены системами управления с сенсорным экраном. У одного были традиционные элементы управления. Затем исследователи оценили, сколько времени потребовалось водителям для выполнения определённых задач.

Автомобилисты показали лучшие результаты с более традиционными элементами управления. Водители выполнили все задачи за 10 секунд на Volvo V70. На остальных авто с сенсорными экранами у испытуемых ушло в среднем 20,2-44,9 секунды.