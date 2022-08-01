Исследование: женщины лучше мужчин управляют беспилотными автомобилями

Новое исследование, проведённое в Университете Ньюкасла, показало, что автономные транспортные средства, возможно, должны быть оснащены настройками с учётом пола. Выяснилось, что женщины лучше контролировали беспилотник, когда им приходилось реагировать на опасность. Они быстрее реагировали, были менее поспешными и лучше владели рулём.

В эксперименте учёных 33 водителя-женщины и 43 водителя-мужчины управляли автомобилем в симуляторе DriveLAB, который имитирует беспилотник 3-го уровня. Это значит, что машина может двигаться почти без контроля пилота, особенно на дорогах с «предсказуемым» движением, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя. Эксперимент показал, что среднее время реакции на опасную ситуацию за рулём у женщин составило 2,45 секунды, а у мужчин — 2,63 секунды. Также было обнаружено, что водительницы менее резко поворачивали руль, сохраняя лучшую устойчивость.