Из-за боязни дефицита Яндекс закупит машины для такси у АвтоВАЗа

По данным издания, Яндекс пытается договориться о поставках автомобилей для лизинговых компаний, с которыми работает Яндекс.Такси.

В письме указывается, что Яндексу ежегодно требуется 50 тысяч машин для ключевых сервисов и партнёров.

Источник Forbes в компании рассказал, что Яндекс опасается дефицита транспортных средств уже через год. Самый массовый сегмент сервиса такси «Эконом» представлен автомобилями от Kia, Skoda и Volkswagen. Однако из-за нынешних условий этих автомобилей почти нет в дилерских центрах.

Кроме АвтоВАЗа, идут переговоры с белорусским Unison и китайскими BAIC Group и Chery.