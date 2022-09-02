Из-за боязни дефицита Яндекс закупит машины для такси у АвтоВАЗа

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Из-за боязни дефицита Яндекс закупит машины для такси у АвтоВАЗаТакже есть вариант с белорусскими авто
Компания опасается, что дефицит наступит уже через год. О возможном сотрудничестве сообщил Forbes, ссылаясь на письмо директора по развитию бизнеса Яндекса Ивана Запольского президенту АвтоВАЗа.
По данным издания, Яндекс пытается договориться о поставках автомобилей для лизинговых компаний, с которыми работает Яндекс.Такси.
В письме указывается, что Яндексу ежегодно требуется 50 тысяч машин для ключевых сервисов и партнёров.
Источник Forbes в компании рассказал, что Яндекс опасается дефицита транспортных средств уже через год. Самый массовый сегмент сервиса такси «Эконом» представлен автомобилями от Kia, Skoda и Volkswagen. Однако из-за нынешних условий этих автомобилей почти нет в дилерских центрах.
Кроме АвтоВАЗа, идут переговоры с белорусским Unison и китайскими BAIC Group и Chery.