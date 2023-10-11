Jaguar представил последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания

F-Type ZP будет доступен в версиях купе и кабриолет и предлагает на выбор две цветовые комбинации: Oulton Blue Gloss с двухцветным кожаным салоном Mars Red и Ebony или Crystal Gray Gloss с Navy Blue и Ebony.

Внутри F-Type ZP Edition украшен изготовленной по индивидуальному заказу табличкой с надписью «One of 150», что означает его ограниченный выпуск в количестве всего 150 экземпляров в 2024 году. Модель сохранила двигатель V8 мощностью 567 л.с., время разгона от 0 до 96 км/ч составляет 3,5 секунды.

Компания Jaguar пока не раскрывает информацию о ценах и доступности F-Type ZP Edition на рынке.