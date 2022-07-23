Как санкции и "серый" импорт повлияли на ситуацию с автозапчастями в России

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Как санкции и "серый" импорт повлияли на ситуацию с автозапчастями в РоссииИ стоит ли ждать прекращения дефицита
Все мы помним, что в Россию из-за спецоперации запретили ввоз многих товаров, в том числе и некоторых автозапчастей. Так, руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский оценил влияние на этот рынок санкций и способность параллельного импорта им противостоять.
По его словам, параллельный импорт только набирает обороты. Из-за чего в страну привозят лишь 10-15% деталей, нужных для российского рынка, что в свою очередь увеличивает число неоригинальных запчастей и "бывших в употреблении конструкций".
К тому же Илья Иванский заявил, что прекращение дефицита автозапчастей в этом году ждать не стоит.
Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом
Илья Иванский
Руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto
Больше всего, по его словам, отечественному рынку не хватает деталей двигателей (около 65% от типичных показателей), моторных масел (50%) и свечей зажигания (40%).