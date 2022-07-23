Как санкции и "серый" импорт повлияли на ситуацию с автозапчастями в России

По его словам, параллельный импорт только набирает обороты. Из-за чего в страну привозят лишь 10-15% деталей, нужных для российского рынка, что в свою очередь увеличивает число неоригинальных запчастей и "бывших в употреблении конструкций".

К тому же Илья Иванский заявил, что прекращение дефицита автозапчастей в этом году ждать не стоит.