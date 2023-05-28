Как Tesla поможет Ford «сместить» саму себя

Как Tesla поможет Ford «сместить» саму себяНачало, в виде совместного зарядного порта, уже положено
Ford и Tesla ранее объединили усилия в мире электромобилей. Гендиректор Ford Джим Фарли и гендиректор Tesla Илон Маск провели встречу в Twitter Spaces, где Фарли объявил, что Ford примет «Североамериканский стандарт зарядки» (NACS) Tesla для своих электромобилей. Интересно, что этот шаг может быть началом угасания популярности Tesla.
Хотя партнерство кажется выгодным, некоторые критики считают, что Tesla таким образом со временем уступит место настоящего лидера на рынке электромобилей. Хотя в тот же день Model Y компании была признана самым продаваемым автомобилем в мире.
Теперь клиенты Ford получат доступ к обширной сети из 12 000 зарядных станций Supercharger компании Tesla по всей территории США. Для Ford это сотрудничество было необходимым шагом, учитывая размер и надежность сети Supercharger компании Tesla по сравнению с сетью зарядных устройств BlueOval EV компании Ford.
В краткосрочной перспективе основное внимание компании уделяется расширению зарядной инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса на электромобили.