Как Tesla поможет Ford «сместить» саму себя

Хотя партнерство кажется выгодным, некоторые критики считают, что Tesla таким образом со временем уступит место настоящего лидера на рынке электромобилей. Хотя в тот же день Model Y компании была признана самым продаваемым автомобилем в мире.

Теперь клиенты Ford получат доступ к обширной сети из 12 000 зарядных станций Supercharger компании Tesla по всей территории США. Для Ford это сотрудничество было необходимым шагом, учитывая размер и надежность сети Supercharger компании Tesla по сравнению с сетью зарядных устройств BlueOval EV компании Ford.

В краткосрочной перспективе основное внимание компании уделяется расширению зарядной инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса на электромобили.