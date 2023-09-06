Какое разрешение оптимально для видеорегистратора

Существует несколько самых популярных разрешений видеорегистраторов. Это HD (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080), Super HD (2304 x 1296), 2K/Quad HD (2560 x 1440) и 4K/Ultra HD (3840 x 2160). Важно понимать, что если вы берёте устройство с записью в 4К, то у вас для качественной записи должна быть большая матрица, производительный процессор, светосильный объектив. Вероятность ошибиться с выбором будет меньше, если вы будете рассматривать только видеорегистраторы с разрешением до 2К.