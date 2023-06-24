«Кама» запатентовала облик электромобиля Atom

Технические характеристики Atom пока не раскрываются, однако известно, что электромобиль может проехать до 500 км на одном заряде батареи и поддерживает быструю зарядку.

Ожидается, что производство начнется в 2025 году, а в поставках компонентов будут участвовать около 90 компаний из Турции, Индии и Китая.