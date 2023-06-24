«Кама» запатентовала облик электромобиля Atom

«Кама» запатентовала облик электромобиля AtomОн немного отличается от показанного прототипа
«Кама» запатентовала дизайн отечественного электромобиля Atom, согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), на которые ссылается Autonews.
На опубликованных изображениях видны некоторые изменения по сравнению с прототипом, представленным ранее в этом году. Зеркала заднего вида теперь расположены на специальных подставках, дверные ручки имеют другую форму, а задние двери были немного переделаны. Кроме того, порт для зарядки был перенесен с правого крыла на левое.
Технические характеристики Atom пока не раскрываются, однако известно, что электромобиль может проехать до 500 км на одном заряде батареи и поддерживает быструю зарядку.
Ожидается, что производство начнется в 2025 году, а в поставках компонентов будут участвовать около 90 компаний из Турции, Индии и Китая.