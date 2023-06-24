Авто
19:50, 24 июня 2023
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«Кама» запатентовала облик электромобиля Atom

Он немного отличается от показанного прототипа

«Кама» запатентовала дизайн отечественного электромобиля Atom, согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), на которые ссылается Autonews.

На опубликованных изображениях видны некоторые изменения по сравнению с прототипом, представленным ранее в этом году. Зеркала заднего вида теперь расположены на специальных подставках, дверные ручки имеют другую форму, а задние двери были немного переделаны. Кроме того, порт для зарядки был перенесен с правого крыла на левое.

«Кама» запатентовала облик электромобиля Atom
www1.fips.ru / www.autonews.ru

Технические характеристики Atom пока не раскрываются, однако известно, что электромобиль может проехать до 500 км на одном заряде батареи и поддерживает быструю зарядку.

Ожидается, что производство начнется в 2025 году, а в поставках компонентов будут участвовать около 90 компаний из Турции, Индии и Китая.

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