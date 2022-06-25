КамАЗ представил полноприводный беспилотный самосвал без кабины

«Юпитер» — это беспилотный 8,8-метровый полноприводный грузовике с электромеханической трансмиссией, 450-сильным двигателем, самосвальной платформой объёмом 25 кубометров и грузоподъёмностью 27 тонн. Автомобиль может выполнять задачи без водителя — всем управляет оператор.

Есть, впрочем, один нюанс — самосвал скорее всего не сможет передвигаться по дорогам общего пользования. Его ширина составляет 3657 миллиметров, а высота — 3500 миллиметров. Зато грузовик мог бы двигаться и вперёд, и назад, благодаря отсутствию кабины и наличию нужной оптики.