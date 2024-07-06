Картинг с лопастями вертолета: летающий автомобиль Pegasus отправили в США

Опубликовано 06 июля 2024, 02:15
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Картинг с лопастями вертолета: летающий автомобиль Pegasus отправили в СШАНа дороги и в небо
Pegasus, компания из Австралии, собирается отправить свой летающий автомобиль Pegasus в США. Это гибридное транспортное средство сочетает в себе картинг и вертолет. Pegasus E может переходить из режима езды в режим полета всего за три секунды, гибридная силовая установка обеспечивает до трех часов полета.
Двигатель обладает мощностью 160 лошадиных сил, винтокрылый аппарат способен развивать скорость до 120 км/ч и летать со скоростью до 160 км/ч, запас хода составляет 420 км.
Получив сертификат летной годности от австралийского Управления безопасности гражданской авиации, Pegasus намерен пройти ускоренную сертификацию в США. Хотя с регистрацией на дорогах могут возникнуть проблемы, особенно из-за строгих автомобильных правил, Pegasus планирует выпускать 900 единиц в год к 2030 году.