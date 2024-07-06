Картинг с лопастями вертолета: летающий автомобиль Pegasus отправили в США

На дороги и в небо

Pegasus, компания из Австралии, собирается отправить свой летающий автомобиль Pegasus в США. Это гибридное транспортное средство сочетает в себе картинг и вертолет. Pegasus E может переходить из режима езды в режим полета всего за три секунды, гибридная силовая установка обеспечивает до трех часов полета.