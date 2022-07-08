Хакеры научились взламывать автомобили Honda и управлять ими дистанционно

По словам исследователей безопасности, хакеры в состоянии разблокировать и удалённо заводить практически все модели автомобилей Honda. Атаку назвали RollingPWN. Специалисты пояснил, что уязвимость позволяет любому открыть дверь автомобиля или даже запустить двигатель с большого расстояния. В некоторых случаях доступная дистанция составляет 30 метров.

В видеороликах исследователи показали, как осуществляется атака, разблокируя различные модели автомобилей Honda с помощью устройства, подключённого к ноутбуку. Специалисты также отправились в дилерский центр Honda, чтобы протестировать атаку на разных моделях, и обнаружили, что 10 из них уязвимы. Это заставило их думать, что все модели Honda с 2012 по 2022 год уязвимы для атаки.