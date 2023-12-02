Хотите электропикап будущего Cybertruck, но нет денег? Tesla выпустила детскую версию

Оснащенный светодиодными фарами и 500-ваттным мотором, он проезжает на одной зарядке 20 км со скоростью 16 км/ч. Однако опасайтесь 20-процентного сбора за возврат товара, если ваш малыш решит, что он больше фанат SpaceX. И, как и его взрослый собрат, в настоящее время он распродан.

Кстати, несмотря на первоначальное обещание генерального директора Tesla Илона Маска о том, что Cybertruck будет только в цвете нержавеющей стали, нарушив обещание, гигант электромобилестроения представил три варианта: черный и белый цвета по цене 6 500 долларов и «бюджетный» вариант Clear Satin по цене 5 000 долларов.