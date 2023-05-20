Kia и Hyundai выплатят $200 млн из-за плохой защиты от угона

$145 миллионов «уйдет» на покрытие расходов людей, чьи автомобили были украдены. На многих автомобилях Kia, выпущенных в период с 2011 по 2021 год, а также на автомобилях Hyundai, выпущенных в период с 2015 по 2021 год, отсутствовали электронные иммобилайзеры двигателя, которые не позволяют завести автомобиль без соответствующего ключа. Воры обнаружили, что для запуска этих автомобилей можно использовать такие предметы, как кабель USB-A.

По условиям соглашения, клиенты, чьи автомобили были признаны угнанными, могут получить до $6 125, а те, у кого повреждены автомобили и имущество, могут получить максимум $3 375.

Kia и Hyundai к тому же обязались предоставить бесплатное обновление программного обеспечения и блокираторы колес.