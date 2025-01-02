Kia отозвала более 22 000 внедорожников, потому что кто-то не закрутил болты

Опубликовано 02 января 2025, 19:261 мин.
Kia отозвала более 22 000 внедорожников, потому что кто-то не закрутил болтыКрепления сидений
Kia отзывает 22 883 электрических внедорожника EV9 2024−2025 модельных годов в США. Причина? Отсутствие болтов крепления сидений во втором и третьем рядах. Некоторые водители могут заметить расшатанные или дребезжащие сиденья.
Проблема возникла из-за «ошибки» на южнокорейском сборочном заводе, пишут СМИ. Kia заявляет, что пока не было зарегистрировано ни одной аварии, травмы или пожара.
Уведомления будут рассылаться владельцам пострадавших автомобилей начиная с 24 января. Kia советует всем заинтересованным лицам обратиться в сервисную службу. Пострадавшие автомобили будут проверены в официальных дилерских центрах, а недостающие болты будут установлены бесплатно.