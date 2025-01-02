Kia отозвала более 22 000 внедорожников, потому что кто-то не закрутил болты

Проблема возникла из-за «ошибки» на южнокорейском сборочном заводе, пишут СМИ. Kia заявляет, что пока не было зарегистрировано ни одной аварии, травмы или пожара.

Уведомления будут рассылаться владельцам пострадавших автомобилей начиная с 24 января. Kia советует всем заинтересованным лицам обратиться в сервисную службу. Пострадавшие автомобили будут проверены в официальных дилерских центрах, а недостающие болты будут установлены бесплатно.