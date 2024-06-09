Kia отозвала почти 500 000 внедорожников Telluride из-за риска возгорания

Опубликовано 09 июня 2024, 20:15
1 мин.
Kia отозвала почти 500 000 внедорожников Telluride из-за риска возгоранияИ все в США
Kia и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявили об отзыве почти полумиллиона внедорожников Kia Telluride в связи со значительным риском возгорания. Компания призывает владельцев оставлять свои автомобили на улице и вдали от строений до тех пор, пока не будет произведен ремонт.
Проблема связана с переключателем, который регулирует передние сиденья. При внешнем воздействии он может перекоситься, что может привести к перегреву и повышению риска возгорания. Симптомы включают невозможность регулировки сиденья, запах гари или дым из-под сиденья.
Для устранения проблемы дилеры установят кронштейн для задней крышки переключателя сиденья с электроприводом и бесплатно заменят ручки регулировки сиденья. Ожидается, что Kia уведомит владельцев до 30 июля.
Этот отзыв последовал за другим отзывом, который был проведен в марте для более чем 427 000 Telluride из-за похожего дефекта.