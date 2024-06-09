Kia отозвала почти 500 000 внедорожников Telluride из-за риска возгорания

Проблема связана с переключателем, который регулирует передние сиденья. При внешнем воздействии он может перекоситься, что может привести к перегреву и повышению риска возгорания. Симптомы включают невозможность регулировки сиденья, запах гари или дым из-под сиденья.

Для устранения проблемы дилеры установят кронштейн для задней крышки переключателя сиденья с электроприводом и бесплатно заменят ручки регулировки сиденья. Ожидается, что Kia уведомит владельцев до 30 июля.

Этот отзыв последовал за другим отзывом, который был проведен в марте для более чем 427 000 Telluride из-за похожего дефекта.