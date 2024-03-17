​​Китай начал давить на автопроизводителей, требуя переход на отечественные чипы

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) призывает автомобильные компании значительно увеличить закупки чипов китайского производства. Эта инициатива направлена на ускорение внедрения отечественных технологий и снижение зависимости от западного импорта.

Директива отдает приоритет местным литейным заводам, таким как SMIC и Hua Hong, при производстве даже для иностранных компаний. Кроме того, на одном из недавних тендеров контракт был присужден отечественному участнику, несмотря на более высокую цену по сравнению с иностранным конкурентом. Эти события вызывают неопределенность для таких известных производителей микросхем, как Nvidia и NXP, которые являются основными игроками на мировом рынке EV.

Акции европейских компаний, поставляющих чипы китайским EV-компаниям, уже упали в ответ на новости.