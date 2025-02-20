Опубликовано 20 февраля 2025, 12:001 мин.
Китай нашёл рычаг давления на США — одобрение автопилота TeslaКозырь в торговых переговорах
Китай, как сообщается, задерживает получение компанией Tesla разрешения на внедрение технологии полного автономного вождения (FSD) в стране в качестве потенциального козыря в торговых переговорах с США.
Tesla, которая боролась с не лучшими продажами автомобилей в 2024 году, ставит свое будущее на автономное вождение и услуги роботакси. В то время как компания внедрила FSD на других рынках, Китай — второй по величине рынок Tesla — еще не одобрил его. Источники предполагают, что китайские власти воздерживаются от выдачи разрешения в надежде получить рычаги влияния на переговоры с Трампом.
Маск, который солидаризируется с Трампом по различным политическим вопросам, сталкивается с дополнительными проблемами, поскольку США ограничивают Tesla в обучении искусственного интеллекта на китайских водительских данных из-за экспортного контроля. Между тем, китайские конкуренты, такие как BYD, продолжают доминировать на рынке электромобилей в стране.