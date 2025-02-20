Tesla, которая боролась с не лучшими продажами автомобилей в 2024 году, ставит свое будущее на автономное вождение и услуги роботакси. В то время как компания внедрила FSD на других рынках, Китай — второй по величине рынок Tesla — еще не одобрил его. Источники предполагают, что китайские власти воздерживаются от выдачи разрешения в надежде получить рычаги влияния на переговоры с Трампом.

Маск, который солидаризируется с Трампом по различным политическим вопросам, сталкивается с дополнительными проблемами, поскольку США ограничивают Tesla в обучении искусственного интеллекта на китайских водительских данных из-за экспортного контроля. Между тем, китайские конкуренты, такие как BYD, продолжают доминировать на рынке электромобилей в стране.