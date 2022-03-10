Китай опять в лидерах. На этот раз в электрокарах

По данным Главного таможенного управления Китая, количество экспортируемых в 2021 году пассажирских электромобилей увеличилось в 2,6 раза до 499 573 единиц.

При этом Германия удвоила экспорт до 230 000 единиц, а у США показатели упали на 30% до около 110 000 единиц, в то же время Япония увеличила поставки на 24% до 27 400 единиц - согласно данным, собранным Немецкой ассоциацией автомобильной промышленности и Японской организацией внешней торговли.

На Китай приходится 60% мирового производства электромобилей, и он становится мировым лидером по производству электромобилей.

Помимо этого, Китай является крупнейшим в мире производителем смартфонов, на его долю приходится чуть менее 70% мирового производства. Он также располагает 60% мировых производственных мощностей по выпуску жидкокристаллических дисплеев, используемых в телевизорах и других продуктах.