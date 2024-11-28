Китай получит 100 000 летающих автомобилей к 2030 году: для такси и семей

В докладе подчеркивается, что широкомасштабная коммерциализация позволит значительно снизить стоимость eVTOL, сделав их более доступными для населения. Ожидается, что в ближайшие два-три года в крупных китайских городах будут созданы комплексные сети воздушного транспорта и наземных служб для поддержки таких транспортных средств.

Ожидается, что новые технологии, такие как ИИ, человеко-компьютерные интерфейсы и другая «передовая цифровая дорожная инфраструктура», сыграют ключевую роль в развертывании беспилотных воздушных транспортных средств.