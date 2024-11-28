Китай получит 100 000 летающих автомобилей к 2030 году: для такси и семей

Опубликовано 28 ноября 2024, 17:391 мин.
Китай получит 100 000 летающих автомобилей к 2030 году: для такси и семейГоворится в отраслевом отчете
Китай готов возглавить развитие рынка eVTOL: к 2030 году ожидается, что до 100 000 таких самолетов будут использоваться в качестве семейных транспортных средств или воздушных такси, говорится в новом докладе «Китайского экономического альянса низковысотных самолетов».
В докладе подчеркивается, что широкомасштабная коммерциализация позволит значительно снизить стоимость eVTOL, сделав их более доступными для населения. Ожидается, что в ближайшие два-три года в крупных китайских городах будут созданы комплексные сети воздушного транспорта и наземных служб для поддержки таких транспортных средств.
Ожидается, что новые технологии, такие как ИИ, человеко-компьютерные интерфейсы и другая «передовая цифровая дорожная инфраструктура», сыграют ключевую роль в развертывании беспилотных воздушных транспортных средств.