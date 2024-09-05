Китай получит уникальную модель Tesla Model Y

Шанхайский завод, на котором уже наблюдается рост производства, намерен еще больше увеличить объемы выпуска, поставщикам даже было рекомендовано подготовиться к «значительному увеличению».

Новый шестиместный вариант Model Y — часть более широкой стратегии Tesla, направленной на борьбу с растущей конкуренцией со стороны таких китайских соперников, как Nio и Zeekr, которые недавно выпустили просторные и конкурентоспособные по цене альтернативы.

В то время как на американском рынке Tesla сосредоточилась на автопилоте и разработке роботакси, китайский рынок требует «более практичных и удобных для семьи вариантов».