Китай получит уникальную модель Tesla Model Y

Опубликовано 05 сентября 2024, 00:001 мин.
Китай получит уникальную модель Tesla Model YК 2025 году
Tesla готовится представить шестиместный вариант Model Y в Китае к концу 2025 года, сообщают источники, близкие к разработке. Этот шаг связан с тем, что гигант по производству электромобилей стремится повысить привлекательность своего кроссовера на рынке с жесткой конкуренцией.
Шанхайский завод, на котором уже наблюдается рост производства, намерен еще больше увеличить объемы выпуска, поставщикам даже было рекомендовано подготовиться к «значительному увеличению».
Новый шестиместный вариант Model Y — часть более широкой стратегии Tesla, направленной на борьбу с растущей конкуренцией со стороны таких китайских соперников, как Nio и Zeekr, которые недавно выпустили просторные и конкурентоспособные по цене альтернативы.
В то время как на американском рынке Tesla сосредоточилась на автопилоте и разработке роботакси, китайский рынок требует «более практичных и удобных для семьи вариантов».