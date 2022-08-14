Китай продолжает "захват" Европы: CATL построит в Венгрии крупнейший завод тяговых аккумуляторов

CATL заявила, что строительство завода мощностью 100 ГВт·ч в восточном венгерском городе Дебрецен начнется в этом году после получения разрешений и продлится не более 64 месяцев.

После строительства завод станет крупнейшим в Европе и вторым в регионе заводом CATL по производству аккумуляторных элементов, который будет производить аккумуляторные элементы и модули для таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, BMW, Stellantis и Volkswagen.

Расширение происходит по мере того, как европейские автопроизводители ускоряют переход на электромобили на своих внутренних рынках, что вызывает резкий рост спроса на батареи со стороны местных поставщиков.

Инвестиции CATL ознаменуют "гигантский скачок в глобальной экспансии CATL", - говорится в заявлении основателя и председателя совета директоров компании Цзэн Юйцюня.