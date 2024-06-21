Китай раскритиковал повышения ЕС тарифов на китайские электромобили

Представитель министерства Хэ Ядун обвинил ЕС в том, что тот предъявляет беспрецедентные требования к китайским автопроизводителям, требуя подробной информации о производстве, разработке, технологиях и формулах продукции.

Несмотря на то, что Китай рассказал о полном сотрудничестве со своими компаниями в предоставлении запрашиваемой информации, Европейская комиссия продолжила взимать высокие штрафные тарифы, оставив китайские компании "разочарованными". Хотя об ответных мерах не было объявлено, Пекин вновь заявил о своей готовности защищать интересы китайских компаний.

В ответ на эскалацию тарифов ЕС Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении европейского экспорта свинины, хотя и не связывая его с тарифами на EV.